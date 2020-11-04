لندن 18 ربيع الأول 1442 هـ الموافق 04 نوفمبر 2020 م واسوثق المرصد السوري لحقوق الإنسان سقوط نحو 30 قتيلا وجريحا ضمنهم أطفال جراء عمليات القصف الصاروخي المكثف الذي تشنه قوات النظام السوري على مناطقة متفرقة من محافظة إدلب.وأشار المرصد في بيان اليوم إلى إرتفاع عدد القتلى إلى 7 بينهم 4 أطفال، بقصف على أريحا، وطفلان من مهجري ريف حماة الجنوبي إلى بلدة كفريا، وطفل بقصف على مدينة إدلب، فيما لايزال عدد القتلى مرشح للارتفاع لوجود نحو 20 جريحا بمناطق متفرقة من إدلب، بعضهم في حالات خطرة.ويأتي هذا بعد أن استهدفت قوات النظام محافظة إدلب صباح اليوم بأكثر من 120 قذيفة صاروخية ومدفعية، شملت مناطق في أحسم ومرعيان ونحليا وبلشون ودير سنبل والبارة وشنان والفطيرة بريف إدلب الجنوبي، وكفريا والفوعة بريف إدلب الشرقي، ومدينة إدلب ومحيطها.على صعيد متصل، قصفت قوات النظام مناطق في الفطيرة جنوبي إدلب، وكفريا والفوعة وأطراف معرة مصرين شرقي إدلب، بالإضافة لمدينة إدلب وأطرافها، دون معلومات عن خسائر.// انتهى //14:25ت م0085