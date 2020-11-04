طرابلس 18 ربيع الأول 1442 هـ الموافق 04 نوفمبر 2020 م واسأعلن المركز الوطني الليبي لمكافحة الأمراض اليوم، تسجيل 899 إصابة جديدة بفيروس كورونا المستجد، إضافة إلى 615 حالة شفاء من الفيروس، وسبع وفيات.وقال المركز في بيانه له إنه تسلم الثلاثاء 3726 عينة للكشف عن فيروس كورونا ليتبين سلبية 2827 عينة وإيجابية 899 عينة بينها 593 حالة جديدة، و 306 مخالطة.وبهذا الإعلان ترتفع الحصيلة الإجمالية لإصابات فيروس كورونا في ليبيا إلى 64 ألفا و587 حالة، منها 26 ألفا و77 حالة نشطة، 37 ألفا و610 حالات شفاء، فيما توفي 900 شخص جراء الإصابة بالفيروس الذي ظهر في ليبيا مارس الماضي.// انتهى//14:26ت م0086