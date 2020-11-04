تبوك 18 ربيع الأول 1442 هـ الموافق 04 نوفمبر 2020 م واسقدم صاحب السمو الملكي الأمير فهد بن سلطان بن عبدالعزيز أمير منطقة تبوك تعازيه ومواساته للدكتور عبدالخالق السحلي عضو مجلس المنطقة سابقًا في وفاة شقيقه سعود رحمه الله.وسأل سموه الله العلي القدير أن يتغمده بواسع رحمته وأن يلهمهم الصبر والسلوان.من جهته أعرب الدكتور السحلي عن شكره لسمو أمير منطقة تبوك على مواساته , سائلًا الله العلي القدير أن يجعلها في ميزان حسناته.// انتهى //14:41ت م0088