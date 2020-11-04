عرعر 18 ربيع الأول 1442 هـ الموافق 04 نوفمبر 2020 م واسرأس صاحب السمو الملكي الأمير فيصل بن خالد بن سلطان بن عبدالعزيز أمير منطقة الحدود الشمالية رئيس مجلس إدارة جمعية ساعد الخيرية بعرعر -عبر الاتصال المرئي- اليوم, اجتماع مجلس إدارة الجمعية الثالث للعام ٢٠٢٠.وناقش الاجتماع الخطة التشغيلية وأهم المشاريع المنفذة، ومراجعة المصروفات خلال الربع الثالث، إلى جانب الاطلاع على نتائج استطلاعات الرأي عن الخدمات التي تقدمها الجمعية, واستعراض معايير اختيار مشاريع الجمعية للعام 2021.وقرر المجلس وفقاً للائحة قواعد حوكمة الجمعيات الأهلية المعتمدة من وزارة الموارد البشرية والتنمية الاجتماعية تشكيل أربعة لجان لموجودات الجمعية، والموارد المالية والاستثمار، والتخطيط والتطوير ، وإدارة المخاطر.كما دشن الأمير فيصل بن خالد بن سلطان خلال الاجتماع هوية الجمعية الجديدة التي تنطلق من استراتيجيتها الجديدة في رعاية الأسر المعوزة لنقلها من الرعوية إلى التنموية من خلال مسارات الدعم والتأهيل الفني والقيمي.وناقش المجلس تقرير أعمال الجمعية المتضمن أهم المناشط والبرامج التي نُفذت خلال الفترة الماضية والإجراءات التي اتخذتها الجمعية لتنفيذ العديد من البرامج الخيرية.كما بحث الاجتماع عدداً من الموضوعات المدرجة على جدول الأعمال، واتخذت حيالها التوصيات اللازمة.ونوه سموه بما توليه قيادة المملكة من اهتمام وعناية ودعم للقطاع الخيري لما له من أهمية كبرى في مساندة الجهود الحكومية في التصدي لمختلف القضايا الاجتماعية ودعم الفئات الأكثر حاجة, مشدداً على أهمية تطوير الجمعية وتفعيل دورها وفق أحدث المنهجيات الإدارية وأنظمة الحوكمة وإدارة المشاريع، والابتكار في المشاريع الاجتماعية المميزة والمؤثرة، وذلك في إطار توجهات رؤية ٢٠٣٠ ومستهدفاتها في تنمية القطاع غير الربحي.ودعا سموه أعضاء المجلس كافة لمواصلة دعمهم للجمعية لتكون علامة خيرية مميزة وفارقة في صفحة العمل الخيري بما تحققه من نتائج وفوائد على أرض الواقع وفق منظومة قيم أخلاقية مستمدة من الشريعة الإسلامية السمحة.// انتهى //14:51ت م0091