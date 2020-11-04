مأرب 18 ربيع الأول 1442 هـ الموافق 04 نوفمبر 2020 م واسدشن البرنامج السعودي لتنمية وإعمار اليمن ومؤسسة فتيات مأرب "برنامج سبأ للتمكين الاقتصادي للسيدات"، كأول برنامج من نوعه في محافظة مأرب، ويشمل خططاً على مدى 18 شهرا في مجال التمكين الاقتصادي للمرأه اليمنية، متضمناً إطلاق 40 حملة توعوية، و40 مشروع تأهيل وتدريب في قطاع الأعمال، و20 مشروعاً يتم دعمها عبر التمويل وبناء القدرات وتقديم الخدمات الاستشارية والإشراف المستمر.وأوضح مدير مكتب البرنامج السعودي لتنمية وإعمار اليمن في محافظة مأرب علي الدوسري خلال التدشين, أن برنامج سبأ للتمكين الاقتصادي للسيدات الذي تم تدشينه اليوم يأتي بدعم وتمويل من البرنامج السعودي لتنمية وإعمار اليمن وبتنفيذ من مؤسسة فتيات مأرب، تعزيزاً لدور النساء اليمنيات في الساحة الاقتصادية عبر تأهيلهن وإعدادهن لإنشاء مشاريع تنموية هادفة وذات جدوى اقتصادية تلبي احتياجات المحافظة وتوفر فرص عمل متنوعة.وعد البرنامج امتداداً لجهود البرنامج السعودي لتنمية وإعمار اليمن التي تسهم في تحقيق التعافي الاقتصادي في اليمن عبر تنفيذ مشاريع تنموية فاعلة ترفع من كفاءة القطاعات الحيوية كالصحة، والتعليم، والمياه، والنقل، والطاقة، والزراعة والثروة السمكية، وبناء قدرات المؤسسات الحكومية في الجمهورية اليمنية.من جهتها أشارت رئيسة مؤسسة فتيات مأرب ياسمين القاضي، إلى أن تكامل الجهود ما بين المؤسسة والبرنامج يفتح آفاقًا جديدة لدعم المرأة اليمنية، حيث يشكل فرصًا واعدة لها لتعمل على مشاريع خاصة بها، وذات جدوى اقتصادية تمكنها من الاعتماد على نفسها وتحسين وضع أسرتها المعيشي، إذ سيعمل البرنامج السعودي لتنمية وإعمار اليمن مع المؤسسة على ترتيب ودعم وتسويق أفكار ومشاريع نساء اليمن.ويهدف برنامج سبأ للتمكين الاقتصادي للسيدات إلى إيجاد آليات عمل وتفكير جديدة في أداء المشاريع للنساء اليمنيات، والمساهمة في دعم المشاريع الناشئة بتوفير مقر حاضنة أعمال تخدم رواد الأعمال، وتعزيز دور النساء في الساحة الاقتصادية عبر تأهيلهن وإعدادهن لإنشاء مشاريع حرة هادفة وفق أسس مهنية عالي، وتسليط الضوء على المواهب النسائية الواعدة ووضعها على خط النجاح والعطاء، وتشجيع وتكريم الشخصيات النسائية الرائدة والموهوبة في المجتمع.وينفّذ برنامج سبأ للتمكين الاقتصادي للسيدات عدداً من المشاريع النوعية منها: إنشاء حاضنة أعمال سبأ التي تعد أول حاضنة أعمال مستدامة للسيدات في مأرب للعمل على تطوير المشاريع الناشئة، وذلك من خلال توفير مقر لحاضنة الأعمال يقدّم الدعم الفني والاستشاري، ويربط المشاريع مع الجهات الحكومية والقطاع الخاص، ويدعم المشاريع التي تنفذها نساء اليمن، ويشجعهن على دخول السوق وريادة أعمالهنّ.ويسلّط برنامج سبأ الضوء على المواهب النسائية الواعدة لمساعدتها على تحقيق أهدافها، ويخلق بيئة معرفية تشجّع الإبداع والابتكار، وتكرّم الشخصيات النسائية الرائدة في المجتمع، ودعم برنامج سبأ قطاعات: الأمن الغذائي (الزراعة)، الحماية الاجتماعية، البيئة (المياه والاصحاح البيئي)، الصحة، التعليم، ومصانع النسيج.كما يعمل البرنامج على توفير وعي مجتمعي مساند وداعم لمشاريع النساء، يستفيد منها أكثر من 1400 طالبة يمنية، بالإضافة إلى عقد مؤتمر سبأ الأول للمشاريع الاقتصادية للمرأة اليمنية الذي يسعى إلى التعريف عن المشاريع الناشئة وتسويقها، بالإضافة إلى إنتاج 15 حلقة إذاعية تغطي أهمية دعم مشاريع النساء اليمنيات، ودورهن في تنمية المجتمع بمشاركة خبراء وأكاديميين.وتشمل أنشطة برنامج سبأ إنشاء وإطلاق موقع إلكتروني ومجلة إلكترونية وتطبيق للهواتف الذكية، لتشكيل منصات متخصصة بتوضيح مفهوم التمكين الاقتصادي للمرأة، وتوثيق مراحل تنفيذ المشاريع، ونشر قصص نجاحها، بالإضافة إلى توقيع اتفاقيات تعاون وشراكة مع الجهات الحكومية والخاصة والبنوك ومؤسسات التمويل للمشاريع الصغيرة لتسهيل وتسريع وتيرة عمل المشاريع الناشئة، واشهار اليوم الوطني لدعم المشاريع الاقتصادية للمرأة اليمنية.مما يذكر أن البرنامج السعودي لتنمية وإعمار اليمن يعمل على مشاريع تنموية تصاحبها مبادرات وبرامج تنموية لخدمة مختلف الأعمار والفئات في المحافظات اليمنية، والتي تشمل دعم النساء عبر أعمالهن وتخصصاتهن مثل: الطبيبات، والقابلات، والمعلمات، والإداريات، والطالبات، والمزارعات، تأهيلاً لقدراتهن، وخلق أثر وإيجابي على حياتهن وحياة أسرهن.حضر التدشين وكيل المحافظة للشؤون الإدارية في مأرب عبدالله الباكري، ومدير مكتب البرنامج السعودي لتنمية وإعمار اليمن في محافظة مأرب علي الدوسري، ورئيسة مؤسسة فتيات مأرب ياسمين القاضي، وعدد من ممثلي مكاتب التعليم والمرأة والمهتمين في تنمية اليمن من مختلف الجهات الدولية والمحلية.// انتهى //15:43ت م0111