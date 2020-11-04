الرياض 18 ربيع الأول 1442 هـ الموافق 04 نوفمبر 2020 م واسعقد ديوان المظالم ورشة علمية -عن بعد- لقضاة المحاكم الإدارية في عدد من مناطق المملكة حول الطعن على قرارات مخالفات الإجراءات والتدابير الوقائية المتخذة لمواجهة جائحة كورونا؛ التكييف والاختصاص.وتناولت محاور الورشة العقوبات المقررة بحق مخالفي الإجراءات والتدابير الوقائية لمواجهة جائحة كورونا الصادرة من الجهات المختصة، وقرارات اللجان التي تضمنت جواز التظلم من قراراتها أمام ديوان المظالم خلال ستين يومًا.وتستهدف الورشة ضمن أهدافها أثر النص الوارد في لائحة العقوبات لمخالفي الإجراءات الاحترازية على اختصاص محاكم الديوان.مما يذكر أن الورشة وما سبقها من ورش علمية تأتي باهتمام وإشراف من رئيس ديوان المظالم رئيس مجلس القضاء الإداري, حيث حرص على متابعة المستجدات القضائية وتطوير وتعزيز الجوانب العلمية، وما ينتج عن هذه البرامج والورش من صقل المعرفة العلمية والقضائية، التي يحرص الديوان على تقديمها للقضاة في مختلف البرامج التدريبية والتأهيلية.// انتهى //15:44ت م0113