الرياض 18 ربيع الأول 1442 هـ الموافق 04 نوفمبر 2020 م واسدشّن المنتخب السعودي لكرة القدم الشاطئية، أمس الثلاثاء، معسكره التدريبي في مدينة ينبع الصناعية، الذي يستمر حتى 17 نوفمبر الجاري ضمن استعداداته للاستحقاقات المقبلة.وأجرى "الأخضر" تدريباته على ملاعب الهيئة الملكية في ينبع الصناعية بقيادة المدرب البرازيلي ليو براغا الذي اجتمع بأعضاء البعثة قبل انطلاق التدريبات وطالبهم بمضاعفة الجهد والعطاء من أجل إثبات الوجود مع ضرورة الالتزام بكافة التعليمات الفنية والادارية في داخل المعسكر وخارجه، لتنطلق بعدها التدريبات التي اختتمت بمناورة على كامل الملعب.من جانبه، أوضح مدير المنتخب عبدالمحسن المعمر أن المعسكر يأتي ضمن البرنامج الإعدادي الفني استعدادًا للمشاركة في الاستحقاقات القريبة القادمة, بهدف تحقيق أقصى درجات الاستفادة الفنية من خلال إجراء حصص تدريبية مكثفة على فترات مختلفة، بالإضافة إلى تمكين الجهاز الفني من التعرف على مستوى اللاعبين عن قرب وتوظيفهم بالطريقة المناسبة.// انتهى //15:44ت م0114