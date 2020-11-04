نيامي 18 ربيع الأول 1442 هـ الموافق 04 نوفمبر 2020 م واسقررت حكومة النيجر تمديد حالة الطوارئ في مقاطعات فيلينجي وبالايارا وكولو بمنطقة تيلابيري غرب البلاد لمدة ثلاثة أشهر إضافية .وذكرت وكالة الأنباء النيجرية، انه تم اتخاذ هذا القرار لمواجهة التهديد المتزايد من الهجمات التي تنظمها الجماعات الإرهابية، مما يعرض النظام العام وسلامة السكان وممتلكاتهم في هذه المناطق إلى الخطر.مما يذكر ان منطقة تيلابيري تخضع بأكملها لحالة الطوارئ منذ الهجوم الإرهابي الذي وقع في منطقة كوري السياحية في شهر أغسطس الماضي، والذي أودى بحياة ستة من العاملين في المجال الإنساني الفرنسي بالإضافة إلى مرافقيهم النيجريين.// انتهى //15:45ت م0115