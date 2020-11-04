الرياض 18 ربيع الأول 1442 هـ الموافق 04 نوفمبر 2020 م واسرشح الاتحاد الدولي لكرة السلة الحكم الدولي السعودي حاتم بن حامد الحربي ضمن أفضل حكام النخبة على مستوى العالم، للدخول في برنامج الويبنار الإعدادي لمنافسات الاتحاد الدولي خلال الفترة من 5 إلى 19 نوفمبر 2020م.ويُعد الحربي من أفضل حكام كرة السلة الآسيوية وسبق أن شارك في قيادة مباريات ضمن بطولات عالمية وقارية.وأكد رئيس الاتحاد السعودي لكرة السلة عبدالرحمن المسعد الحكم الحربي أن وصول الحكم الحربي لهذا المستوى يعكس تفوق الحكم السعودي في البطولات العالمية والقارية وحافزاً لبقية الحكام للتميز .// انتهى //15:45ت م0116