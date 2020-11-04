الخليل 18 ربيع الأول 1442 هـ الموافق 04 نوفمبر 2020 م واساعتقلت قوات الاحتلال الإسرائيلي اليوم، أربعة مواطنين فلسطينيين من محافظة الخليل.وأفادت مصادر أمنية ومحلية في الخليل بأن قوات الاحتلال داهمت منطقة نمرة شرق المدينة، واعتقلت مالك الجعبري، وعلي سكافي بعد تفتيش منزليهما.وأشارت المصادر إلى أن قوات الاحتلال اقتحمت خربة خلة المَيّة في بلدة يطا واعتقلت محمد جبريل شحادة زين، وعيسى بدر عوض، بعد ان داهمت منزليهما.// انتهى //15:46ت م0117