الرياض 18 ربيع الأول 1442 هـ الموافق 04 نوفمبر 2020 م واسعقد مجلس إدارة الهيئة العامة للأوقاف اليوم, اجتماعه الحادي عشر في دورته الثانية برئاسة معالي وزير الموارد البشرية والتنمية الاجتماعية رئيس مجلس إدارة الهيئة العامة للأوقاف المهندس أحمد بن سليمان الراجحي -عبر الاتصال المرئي-، مستعرضاً عدداً من الموضوعات المدرجة على جدول الأعمال؛ أبرزها: لائحة تنظيم إنشاء الأوقاف عن طريق جمع التبرعات.كما استعرض المجلس مشروع لائحة تنظيم إنشاء الأوقاف عن طريق جمع التبرعات، متناولاً ضوابط ومتطلبات الموافقة على ذلك، والضمانات الخاصة بتحقيق بيئة آمنة تتواءم مع التوجهات التي تتبناها الهيئة ضمن دورها الإشرافي على القطاع الوقفي، كما استعراض مشروع نظام الموارد المؤسسية، بالإضافة إلى تشكيل اللجان المرتبطة به في دورته الثانية بما يعزز من كفاءتها ويحقق أهدافها.واختتم المجلس اجتماعه بالتأكيد على مواصلته العمل على تحقيق مستهدفات رؤية المملكة 2030 ذات العلاقة، مشدداً على أهمية استكمال الجهود لتطوير قطاع الأوقاف ليكون أحد القطاعات المساهمة بشكل فاعل في التنمية الاقتصادية والاجتماعية الشاملة.// انتهى //15:47ت م0118