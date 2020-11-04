الرياضر 18 ربيع الأول 1442 هـ الموافق 04 نوفمبر 2020 م واساختار الفريق الفني لرابطة الدوري السعودي للمحترفين، البلجيكي يانييك فيريرا "مدرب نادي الفتح" والأرحنتيني ايفر بانيغا "لاعب نادي الشباب" وعبدالله المعيوف "حارس مرمى نادي الهلال" لجائزة الأفضلية لشهر أكتوبر في دوري كأس الأمير محمد بن سلمان للمحترفين، فيما حصل سعود عبدالحميد "لاعب نادي الاتحاد" على أول جوائز الأفضلية للاعبين الواعدين.وجاء اختيار مدرب الفتح فيريرا لجائزة أفضل مدرب، نظير المستويات التي قدمها فريق الفتح خلال الجولات الثلاث الماضية ومنحت فريقه صدارة الترتيب بسبع نقاط، متفوقاً بفارق الأهداف عن الهلال والفيصلي والشباب على التوالي، فيما أسهمت المستويات الكبيرة التي قدمها الأرجنتيني بانيغا مع ناديه الشباب في اختياره لجائزة الأفضلية على مستوى اللاعبين، فيما حقق عبدالله المعيوف جائزة أفضل حارس خلال الشهر، بعد أن تمكن من حماية مرمى فريقه خلال الجولات الثلاث الماضية، وهو ما أسفر عن استقبال شباكه لهدف وحيد، ومحافظته على نظافة شباكه في لقاءين من اللقاءات الثلاث التي خاضتها الفرق حتى الآن، فيما وقع اختيار الفريق الفني للرابطة على سعود عبدالحميد لاعب نادي الاتحاد لجائزة أفضل لاعب واعد، نظير مستوياته التي قدمها مع ناديه خلال الجولات الماضية مقارنة باللاعبين الواعدين المحليين.وكانت الرابطة أعلنت في منتصف أكتوبر الماضي استمرار جوائزها الشهرية لأفضل مدرب ولاعب وحارس مرمى للموسم الثالث على التوالي في مسابقة دوري كأس الأمير محمد بن سلمان للمحترفين، مع إضافة جائزة رابعة لأفضل لاعب واعد، على أن يتولى الفريق الفني الذي يضم كل من: خالد القروني، تركي السلطان، سلطان اللحياني، خالد الشنيف، ويوسف الغدير، اختيار الفائزين بالجوائز، وذلك وفقاً لعدد من المعايير الفنية لكل جائزة التي تم الإعلان عنها مسبقاً.// انتهى //15:49ت م0120