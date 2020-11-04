الرياض 18 ربيع الأول 1442 هـ الموافق 04 نوفمبر 2020 م واسأغلق مؤشر الأسهم السعودية الرئيسية اليوم مرتفعًا 90,14 نقطة ليقفل عند مستوى 8088,73 نقطة، وبتداولات بلغت قيمتها 8 مليارات ريال.وبلغ عدد الأسهم المتداولة أكثر من 300 مليون سهم، تقاسمتها أكثر من 300 ألف صفقة سجلت فيها أسهم 179 شركة ارتفاعًا في قيمتها، فيما أغلقت أسهم 12 شركة على تراجع.وكانت أسهم شركات بحر العرب، والبحر الأحمر، وأنعام القابضة، وشمس، وأسمنت حائل الأكثر ارتفاعًا، أما أسهم شركات الكثيري، والتموين، وأسمنت القصيم، والأهلية، وتكافل الراجحي فكانت الأكثر انخفاضًا في التعاملات، حيث تراوحت نسب الارتفاع والانخفاض بين 10% و 3,37%.فيما كانت أسهم شركات الكابلات السعودية، دار الأركان، والأسماك، وكيان السعودية، وكيمانول هي الأكثر نشاطًا بالكمية، كما كانت أسهم شركات الكابلات السعودية، و الأسماك ، والراجحي، ووفرة، ومعدنية الأكثر نشاطًا في القيمة.كما أغلق مؤشر الأسهم السعودية الموازية ( نمو ) اليوم مرتفعاً 89,48 نقطة ليقفل عند مستوى 18620,32 نقطة، وبتداولات بلغت 51 مليون ريال، وبلغ عدد الأسهم المتداولة أكثر من 400 ألف سهم تقاسمتها 1503 صفقات.// انتهى //15:50ت م0121