عام / سمو أمير حائل يرعى توقيع اتفاقية بين الاتحاد السعودي للجودو والكلية التقنية للبنات
الأربعاء 1442/3/18 هـ الموافق 2020/11/04 م واس
حائل 18 ربيع الأول 1442 هـ الموافق 04 نوفمبر 2020 م واس
رعى صاحب السمو الملكي الأمير عبدالعزيز بن سعد بن عبدالعزيز أمير منطقة حائل بمكتبه اليوم , توقيع اتفاقية بين الاتحاد السعودي للجودو والكلية التقنية للبنات بحائل بحضور معالي محافظ المؤسسة العامة للتدريب التقني والمهني الدكتور أحمد بن فهد الفهيد ومدير التدريب التقني والمهني بالمنطقة المهندس مشعل التميمي ومدير مكتب فرع وزارة الرياضة بالمنطقة مشعل الطرجم .
وتهدف الاتفاقية التي وقعها رئيس مجلس إدارة الاتحاد السعودي للجودو اللواء ركن خالد العريني وعميدة الكلية التقنية للبنات بحائل موضي الورافي إلى تعزيز أوجه التعاون المشترك بين الطرفين في مجال نشر لعبة الجودو بين منسوبات ومتدربات الكلية من خلال توفير المدربات المؤهلات وعقد الدورات الخاصة باللعبة ومنح الشهادات بعد التدريب بالإضافة إلى عقد ورش عمل مشتركة ودورات تدريبية تتعلق باللعبة.
وأكد سمو أمير حائل أن الاتفاقية تعمل على تفعيل سبل التعاون المشترك لنشر لعبة الجودو بين أفراد المجتمع من خلال استفادة الاتحاد السعودي للجودو من منشآت ومرافق وإمكانيات الكلية التقنية بحائل لتحقيق رسالة الشراكة المجتمعية والمنافع المتبادلة مشدداً على تضافر جهود الجميع من أجل تطوير وتنمية الإنسان والمجتمع وتحقيق روية الوطن وتعزيز ممارسة الانشطة الرياضية في المجتمع .
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