أبوجا 18 ربيع الأول 1442 هـ الموافق 04 نوفمبر 2020 م واسلقي تسعة جنود مصرعهم اليوم، في انفجار لغم أثناء مرور قافلة عسكرية شمال شرق نيجيريا.وأوضحت مصادر أمنية اليوم، أن الانفجار وقع في منطقة حدودية مع النيجر وهي منطقة تشهد الكثير من الاضطرابات من قبل جماعات مسلحة.وأسفرت أعمال العنف في شمال شرق نيجيريا عن مقتل 36 ألف شخص على الأقل وتشريد مليوني شخص من ديارهم خلال عشر سنوات.// انتهى //15:54ت م0124