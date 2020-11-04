بريدة 18 ربيع الأول 1442 هـ الموافق 04 نوفمبر 2020 م واسأطلق فرع النيابة العامة بمنطقة القصيم سراح 36 مستفيداً من الذين انطبقت عليهم شروط العفو الملكي الكريم من سجناء الحق العام.ودعا وكيل إمارة منطقة القصيم المساعد للحقوق صالح بن محمد البرادي، الله بأن تكون تلك اللفتة الأبوية فرصة لهم بعد أن تم لمّ شملهم بأسرهم وأن تكون فاتحة خير لمن أُفرج عنه وباب هداية لهم لبداية مرحلة جديدة في الحياة.// انتهى //17:11ت م0154