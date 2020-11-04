برلين 18 ربيع الأول 1442 هـ الموافق 04 نوفمبر 2020 م واسقدم سفير خادم الحرمين الشريفين لدى جمهورية ألمانيا الاتحادية عصام بن إبراهيم بيت المال اليوم أوراق اعتماده لفخامة الرئيس الألماني فرانك فالتر شتاينماير.ونقل السفير لفخامة الرئيس الألماني تحيات خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبدالعزيز آل سعود ، وصاحب السمو الملكي الأمير محمد بن سلمان بن عبدالعزيز ولي العهد نائب رئيس مجلس الوزراء وزير الدفاع - حفظهما الله - وتمنياتهما لفخامته وللشعب الألماني الصديق بمزيد من التقدم والازدهار.وحمّل الرئيس الألماني السفير عصام بن إبراهيم بيت المال نقل تحياته إلى خادم الحرمين الشريفين ولسمو ولي العهد ، وتمنياته للمملكة ولشعبها بالأمن والسلام والازدهار.// انتهى //17:25ت م0155