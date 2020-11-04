بغداد 18 ربيع الأول 1442 هـ الموافق 04 نوفمبر 2020 م واساغلق مؤشر" البورصة" العراقية اليوم مرتفعا بنسبة 0.01% , متوقفا عند 482.62 نقطة.وسجل المؤشر ارتفاع اسهم 6 شركات, وانخفاض اسهم عدد مماثل , فيما حافظت 9 شركات على اسعار اسهمها.وبلغ عدد الاسهم المتداولة 880,038,274 سهما , بقيمة 1,598,752,139 دينارا عراقيا, تحصلت من ابرام 283 صفقة , شملت 21 شركة مساهمة ,من اصل 105 شركات مسجلة في البورصة .// انتهى //17:30ت م0156