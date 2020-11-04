القاهرة 18 ربيع الأول 1442 هـ الموافق 04 نوفمبر 2020 م واسأشاد رئيس البرلمان العربي عادل بن عبد الرحمن العسومي بانتخاب الدكتورة مستورة بنت عبيد الشمري عضو مجلس الشورى بالمملكة العربية السعودية وعضو البرلمان العربي، رئيساً للجنة الشؤون الاجتماعية والتربوية والثقافية والمرأة والشباب في البرلمان العربي.وأكد "العسومي"، في بيان له اليوم، أن انتخاب الدكتورة مستورة الشمري لرئاسة اللجنة يعكس المكانة الرائدة التي وصلت إليها المرأة في المملكة والعناية التي تحظى بها تحت القيادة الحكيمة لخادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبد العزيز آل سعود، وصاحب السمو الملكي الأمير محمد بن سلمان بن عبد العزيز آل سعود ولي العهد نائب رئيس مجلس الوزراء وزير الدفاع "حفظهما الله" –، التي منحت مكاسب كبيرة للمرأة وحققت إنجازات مشهودة استهدفت تمكين المرأة السعودية والارتقاء بدورها في جميع المجالات، وأسهمت في تبوؤ المرأة السعودية أعلى المناصب على المستوى الوطني والعربي والدولي، ومنحها مزيداً من الحقوق.// انتهى //17:30ت م0158