جدة 18 ربيع الأول 1442 هـ الموافق 04 نوفمبر 2020 م واسأقامت جامعة عفت اليوم الحفل السنوي لجائزة الملكة عفت للطالبة المثالية -عن بعد-, برعاية صاحبة السمو الملكي الأميرة لولوة الفيصل نائب رئيس مجلس الأمناء والمشرف العام على جامعة عفت.وتوجت رئيسة الجامعة الدكتورة هيفاء رضا جمل الليل, الطالبة الفائزة بالجائزة -زينة النوري- من قسم علم النفس بكلية عفت للعلوم الإنسانية بلقب "الطالبة المثالية".واسشتمل الحفل على عدد من الكلمات, ثم ألقت الطالبة الفائزة كلمة عبرت فيها عن تشرفها باللقب, مقدمة شكرها للجامعة على دعمها لتحظى بهذه الفرصة.من جانبها أوضحت الدكتورة الليل، أن الجامعة ملتزمة بتخريج عضوات فاعلات في المجتمع يتمتعن بالمعرفة والقدرة على الابتكار والحس الأخلاقي، من خلال التركيز على تطوير مهارات الطالبات الاجتماعية والشخصية بتطبيق القيم الأساسية التي تنبع من التوجيه الإلهي "اقرأ".// انتهى //17:38ت م0161