المدينة المنورة 18 ربيع الأول 1442 هـ الموافق 04 نوفمبر 2020 م واسحصل مستشفى المدينة للنساء والولادة والأطفال على الاعتماد المؤسسي الكامل من الهيئة السعودية للتخصصات الصحية ولمدة (4) سنوات، وذلك بعد الزيارة التقييمية الأخيرة من قبل مقيمّي الهيئة , حيث تم الاطلاع على ما يقدمه المستشفى من الناحية التدريبية ومدى تحقق معايير الاعتماد المؤسسي فيها، وإمكانية المشاركة في العملية التدريبية والتطويرية لبرامج الزمالة.ويأتي هذا الاعتماد تتويجاً للجهود المتواصلة التي تبذلها إدارة ومنسوبو المستشفى لتطوير الإمكانيات وتحقيق الاستفادة من الطاقات ذات الخبرات العالية ورعاية المتدربين والمتدربات رعاية شاملة لضمان تخرج متميز في بيئة أكاديمية تحقق معايير الجودة والاعتماد.// انتهى //17:42ت م0163