جيزان 18 ربيع الأول 1442 هـ الموافق 04 نوفمبر 2020 م واسقدّمت عيادات "تطمن" ومراكز "تأكد" في منطقة جازان خدماتها لعدد 129562 مستفيدا وذلك منذ بدء العمل فيها حتى الآن.فقد بلغ عدد المستفيدين من خدمات عيادة تطمن 45400 مستفيد، فيما بلغ عدد المسحات التي تم إجراؤها في مراكز "تأكد" 84162 مسحة من خلال عدة مواقع منها محطة الفحص الموسع عن طريق السيارات.وتقوم عيادات تطمن باستقبال من يعانون من أعراض كورنا مثل؛ ارتفاع درجة حرارة الجسم، أو ضيق في التنفس، أو ألم في الصدر، أو سعال، أو إحتقان في الحلق، أو إسهال، أو فقدان لحاستي الشم والتذوق" وذلك دون حجز موعد، أما مراكز "تأكد" فقد خُصصت للذين لا يعانون أعراض، ويمكن الاستفادة منها عن طريق حجز موعد عبر تطبيق "صحتي".// انتهى //17:43ت م0164