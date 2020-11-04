تبوك 18 ربيع الأول 1442 هـ الموافق 04 نوفمبر 2020 م واستسلمت أمانة منطقة تبوك اليوم من فرع وزارة الإسكان في المنطقة , مشروع إسكان تبوك للفلل الجاهزة بشكل نهائي، وذلك في إطار اختصاص أمانات المناطقبمتابعة الأحياء السكنية وصيانتها وخدماتها المتنوعة ورفع جودة الحياة فيها، حيث يتم تسليم جميع المشاريع السكنية التابعة لوزارة الإسكان إلى الأمانات بعد اكتمال تنفيذها.جاء ذلك خلال جولة ميدانية لأمين منطقة تبوك المهندس درويش بن علي آل محفوظ يرافقه فيها مدير عام فرع وزارة الاسكان بمنطقة تبوك المهندس إسماعيل عطاللهالمسعودي، حيث وقف الأمين على محطة تصريف الامطار بالمشروع، إضافة الى استلام المواقع الاستثمارية حول المشروع بمساحة 16,695,324 م2 وشبكات الطرق بمساحة 235 الف متر ومرافق خدمية و7 اراضي مخصصة للحدائق بمساحة 11,891,540 م2.يذكر ان إسكان تبوك يوفر 901 فيلا سكنية على مساحة تقارب مليون م2 تم تسليمها لمستفيدي برنامج سكني، إضافة الى توافر المرافق الخدمية المتنوعة والمساجدوالحدائق، حيث تم تسليم وزارة التعليم أراضٍ بمساحة اجمالية 42,644 م2 لتنفيذ المدارس عليها، وكذلك تسليم وزارة الصحة أرض مخصصة لإقامة مركز صحي، إلى جانب اراضٍ أخرى مخصصة للجمعية التعاونية وغيرها.// انتهى //17:45ت م0166