الخرطوم 18 ربيع الأول 1442 هـ الموافق 04 نوفمبر 2020 م واسأعلنت سفارة الهند في الخرطوم، وصول مساعدات إلى ميناء السودان الرئيس على متن سفينة حربية لتخفيف الأزمة عن السودانيين المتأثرين بجائحة كورونا والفيضانات الأخيرة.وقالت السفارة الهندية في بيان اليوم، إنه تماشيًا مع الروابط القوية بين البلدين، قدمت الحكومة الهندية 100 طن من المساعدات الغذائية للسودان.// انتهى //17:46ت م0167