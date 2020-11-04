إسلام آباد 18 ربيع الأول 1442 هـ الموافق 04 نوفمبر 2020 م واساتفقت باكستان والبوسنة والهرسك على تعزيز العلاقات الثنائية في مختلف المجالات وبخاصة في مجالات الاقتصاد والتجارة والاستثمار والعلوم والتكنولوجيا والتعليم والثقافة والدفاع.جاء ذلك خلال مباحثات جرت في إسلام آباد بين وفدي البلدين برئاسة رئيس الوزراء الباكستاني عمران خان، ورئيس مجلس الرئاسة في البوسنة والهرسك شفيق جعفروفيتش الذي وصل اليوم إلى باكستان في زيارة رسمية تستمر يومين.كما اتفق الجانبان على مواصلة التشاور والاتصالات رفيعة المستوى لاستكشاف المزيد من مجالات التعاون لنقل العلاقات الثنائية إلى آفاق أرحب من التعاون.وقال عمران خان في مؤتمر صحفي مشترك عقب جلسة المباحثات إن باكستان تولي اهتماماً كبيراً لعلاقاتها مع البوسنة والهرسك، وهي حريصة على تعزيز وتطوير هذه العلاقات في شتى المجالات ذات المنفعة المتبادلة، مؤكداً استعداد باكستان على تقديم الدعم اللازم للبوسنة والهرسك للتعامل مع جائحة فيروس كورونا المستجد.وتطرق عمران خان إلى الوضع الإنساني المتدهور في إقليم كشمير، موضحاً أن الإجراءات أحادية الجانب التي اتخذتها الهند مؤخراً بشأن إقليم كشمير تشكل تهديداً حقيقياً للأمن والسلام في المنطقة، معرباً عن شكره وتقديره للبوسنة والهرسك على موقفها الداعم للقضية الكشميرية.وأشار إلى قلق باكستان المتزايد إزاء تنامي ظاهرة الإسلاموفوبيا والعنصرية وخطاب الكراهية ضد الإسلام في الدول الأوروبية.من جانبه أشاد شفيق جعفروفيتش بالعلاقات الأخوية القائمة بين البوسنة والهرسك وباكستان.ووجه الدعوة إلى رئيس الوزراء الباكستاني لزيارة البوسنة والهرسك، مجدداً موقف بلاده الداعم للقضية الكشميرية.كما أكد على ضرورة احترام حقوق الإنسان وحل نزاع جامو وكشمير وفق قرارات مجلس الأمن للأمم المتحدة.// انتهى //19:01ت م0187