المنامة 18 ربيع الأول 1442 هـ الموافق 04 نوفمبر 2020 م واسأجرى وزير الخارجية البحريني الدكتور عبداللطيف بن راشد الزياني اليوم، اتصالاً هاتفيًا مع وزير الدولة لشؤون الشرق الأوسط وشمال أفريقيا بوزارة الخارجية والتنمية بالمملكة المتحدة جيمس كليفرلي.وتم خلال الاتصال، التأكيد على عمق العلاقات التاريخية الوطيدة التي تجمع بين البلدين والتي تشهد تطورًا ونموًا مطردًا على جميع الصعد، في ظل الحرص والاهتمام المتبادل من قبل البلدين الصديقين على الارتقاء بمستويات التعاون الثنائي إلى آفاق أرحب بما يعود بالخير والمنفعة على البلدين والشعبين الصديقين، إضافة إلى بحث عدد من القضايا والموضوعات ذات الاهتمام المشترك على الساحتين الإقليمية والدولية.// انتهى //19:02ت م0188