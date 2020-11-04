الجزائر 18 ربيع الأول 1442 هـ الموافق 04 نوفمبر 2020 م واسأوقفت وحدات من الجيش وحرس الحدود البحري والأمن الجزائري 1047 شخصًا، خلال أسبوع بين مهربين ومهاجرين في عمليات متفرقة بعدد من المدن الجزائرية.وأوضحت إحصائية صادرة عن الجيش الجزائري وأوردتها وكالة الأنباء الجزائرية اليوم، أن وحدات من الجيش والأمن أوقفت 76 مهربًا في عمليات متفرقة بعدد من المدن، وصادرت منهم 10 مركبات و 15 مولدًا كهربائيًا و 9 مطارق ضغط، و 3 أجهزة كشف عن المعادن و 368 كيسًا من خليط خام الذهب والحجارة وكمية من المواد الغذائية.وأضافت أن وحدات من حرس الحدود البحري والأمن أوقفت 971 مهاجرًا غير شرعي من جنسيات مختلفة في عمليات متفرقة بعدد من المدن، بينهم 935 مهاجرًا كانوا على متن قوارب مطاطية، وأخرى تقليدية الصنع، وهم يستعدون لاجتياز الحدود البحرية الجزائرية خلسة باتجاه الأراضي الأوروبية.ولفتت نفس المصادر النظر إلى أن وحدات من الجيش قبضت على عنصر دعم للجماعات الإرهابية بمدينة أم البواقي، ودمرت قنبلتين تقليديتي الصنع بعد كشفها بمدينة قالمة .// انتهى //19:07ت م0189