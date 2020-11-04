إسلام آباد 18 ربيع الأول 1442 هـ الموافق 04 نوفمبر 2020 م واساعتقلت أجهزة الأمن الباكستانية خمسة إرهابيين ينتمون إلى تنظيم القاعدة فرع جنوب آسيا خلال عملية تم تنفيذها في منطقة راجن بور بإقليم البنجاب الشرقي.وأوضح مسؤول أمني باكستاني اليوم أن العملية تم تنفيذها بالتعاون بين أجهزة الأمن والاستخبارات وقوات الشرطة، حيث تم اعتقال الإرهابيين الخمسة أثناء محاولتهم التسلل من إقليم بلوشستان إلى إقليم البنجاب.وأضاف أن المعتقلين الخمسة كانوا يخططون لتنفيذ عملية إرهابية على هدف حساس، في مناطق جنوب إقليم البنجاب.وبين أن قوات الأمن صادرت بحوزتهم كمية من الأسلحة والمتفجرات ونقلتهم إلى مركز أمني لمواصلة التحقيق معهم.// انتهى //19:07ت م0190