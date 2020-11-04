جيزان 18 ربيع الأول 1442 هـ الموافق 04 نوفمبر 2020 م واسحققت جامعة جازان، مركزاً متقدماً ونسباً مرتفعة وفق معايير مشروع "بيئة العمل المحفزة" الذي أطلقته وزارة الموارد البشرية والتنمية الاجتماعية عام 2019م ، بهدف قياس نسبة ارتباط الموظفين بجهاتهم وتحديد الصعوبات والتحديات لإعداد خطط تحسينية لرفع مستوى الارتباط الوظيفي وتحسين إنتاجية الموظف .وثمن عميد الموارد البشرية بالجامعة الدكتور منصور عواجي جهود فرق العمل المختصة بالعمادة وموظفي وموظفات الجامعة الذين حققوا هذا النجاح المتمثل في تحقيق مركز متقدم في معايير الارتباط الوظيفي المستدام، ومعدل الزيادة في نسبة الارتباط الوظيفي المستدام في الجهة عن العام السابق، ومعيار رضا الموظفين عن بيئة العمل.// انتهى //19:18ت م0195