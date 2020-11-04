الجزائر 18 ربيع الأول 1442 هـ الموافق 04 نوفمبر 2020 م واسأعلن الناطق الرسمي للجنة رصد ومتابعة وباء فيروس كورونا الدكتور جمال فورار، اليوم، عن تسجيل 548 إصابة في الـ24 ساعة الماضية ليرتفع العدد الإجمالي لحالات الإصابة إلى 59527 حالة.وكشف فورار في لقائه الإعلامي اليومي، عن وفاة 10 أشخاص متأثرين بـ"كوفيد-19" خلال نفس الفترة، ليرتفع بذلك العدد الإجمالي إلى 1999 وفاة، وفيما يخص حالات الشفاء، فقد بلغ عددها الإجمالي 41001 حالة بعد تسجيل 230 حالة.// انتهى //19:22ت م0197