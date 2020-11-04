سياسي / نائب رئيس مجلس السيادة السوداني يلتقي بوفد المركز الأفريقي لتسوية النزاعات
الأربعاء 1442/3/18 هـ الموافق 2020/11/04 م واس
الخرطوم 18 ربيع الأول 1442 هـ الموافق 04 نوفمبر 2020 م واس
التقى النائب الأول لرئيس مجلس السيادة السوداني الفريق أول محمد حمدان دقلو اليوم، بوفد فريق الخبراء - المسهلين من جنوب أفريقيا برئاسة الدكتور فاسو قوندن والذي شارك في الورشة غير الرسمية بين الوفد الحكومي ووفد الحركة الشعبية - شمال والتي عقدت بجوبا مؤخراَ حول علاقة الدين والدولة.
وقال المؤسس والمدير التنفيذي للمركز الأفريقي لتسوية النزاعات "أكورد" - جنوب أفريقيا- الدكتور فاسو قوندن في تصريح صحفي: أنه أطلع النائب الأول لرئيس مجلس السيادة على نتائج المناقشات التي جرت خلال الورشة غير الرسمية بجوبا بين الوفدين، مشيراً إلى أن الورشة هدفت إلى بناء الثقة بين الطرفين ، وتبادل الأراء والأفكار.
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19:22ت م
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