الرباط 18 ربيع الأول 1442 هـ الموافق 04 نوفمبر 2020 م واسدعا المدير العام لمنظمة العالم الإسلامي للتربية والعلوم والثقافة -إيسيسكو- الدكتور سالم بن محمـد المالك، إلى تسريع وتيرة إصلاح القطاع الثقافي والنهوض بالاقتصاد الثقافي العالمي، مشيرا إلى أن الصناعات الثقافية، التي يمثل دخلها 3% من الناتج المحلي الإجمالي للعالم، وتوفر وظائف لحوالي 30 مليون شخص، من أكثر المجالات تضررا جراء جائحة كورونا.وأوضح الدكتور المالك خلال كلمته في الاجتماع الافتراضي المشترك لوزراء الثقافة بدول مجموعة العشرين، الذي انعقد اليوم بمبادرة من المملكة العربية السعودية في عام رئاستها لمجموعة العشرين، أن الإيسيسكو دعمت جهود دولها الأعضاء لمواجهة تداعيات الجائحة، وحرصت على استمرارية العمل الثقافي عن بُعد، عبر إطلاق مبادرات عديدة لتدبير الشأن الثقافي خلال الجائحة، واستشراف العمل الثقافي المستقبلي.وكشف المدير العام للإيسيسكو أن المنظمة تخطط لبناء مركز دولي للفنون، وإطلاق "طرق الإيسيسكو للتواصل الثقافي" كجزء من برنامج عواصم الثقافة في العالم الإسلامي، وأنها تقترح خطة عمل جديدة لإصلاح قطاع الثقافة بالعالم، تستند على تطوير السياسات الثقافية من أجل تحول مبتكر لاقتصاد الثقافة الرقمية والصناعات الإبداعية، وإصلاح قطاع الإعلام المرئي والمسموع والتفاعلي، وتشجيع قطاع التصميم والخدمات الإبداعية، ثم تشجيع السياحة الثقافية، للاستفادة من التراث المادي وغير المادي، وأخيرا اعتماد تشريعات وقوانين جديدة، عبر إنشاء صناديق تدعم الشباب في إطلاق المشاريع الناشئة وتبادل المهارات على الصعيد الدولي.كما قدم التهنئة إلى خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبد العزيز، وولي العهد صاحب السمو الملكي الأمير محمـد بن سلمان -حفظهما الله- وإلى المملكة العربية السعودية، على الرئاسة الناجحة لقمة مجموعة العشرين 2020، مشيرا إلى أن المجموعة طالما عملت على تقديم الحلول التي تخدم البشرية، من خلال تنفيذ السياسات الضرورية في أوقات الأزمات.واختتم المدير العام للإيسيسكو كلمته بتقديم الشكر إلى صاحب السمو الأمير بدر بن عبد الله بن فرحان، وزير الثقافة، رئيس المؤتمر، على دعوة الإيسيسكو للمشاركة في هذا الملتقى المهم، لمناقشة تعزيز حضور الثقافة وسبل دعم الاقتصاد الثقافي العالمي ومد جسور التواصل الثقافي.// انتهى //19:23ت م0199