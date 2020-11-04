القاهرة 18 ربيع الأول 1442 هـ الموافق 04 نوفمبر 2020 م واساستقبل الرئيس المصري عبد الفتاح السيسي، اليوم وفداً كونغولياً رفيع المستوى برئاسة فورتنا بيسليلي، المستشار الخاص لرئيس جمهورية الكونغو الديمقراطية.وأفاد المتحدث باسم الرئاسة المصرية السفير بسام راضي، بأنه جري التباحث خلال الاجتماع حول تطورات عدد من القضايا ذات الاهتمام المشترك على الساحة الأفريقية لا سيما في ظل قرب تسلم الكونغو الديمقراطية لرئاسة الاتحاد الأفريقي حيث أكد الرئيس السيسي مساندة مصر للكونغو الديمقراطية خلال رئاستها المرتقبة للاتحاد واستمرار دعم مصر للكونغو على المستويات كافة من أجل تحقيق الاستقرار والتنمية والتقدم لشعبها.// انتهى //19:23ت م0200