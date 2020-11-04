أبوظبي 18 ربيع الأول 1442 هـ الموافق 04 نوفمبر 2020 م واستلقى صاحب السمو الشيخ محمد بن زايد آل نهيان ولي عهد أبوظبي نائب القائد الأعلى للقوات المسلحة الإماراتية اتصالاً هاتفياً من رئيس المجلس الأوروبي شارل ميشال.وتم خلال الاتصال بحث علاقات التعاون بين دولة الإمارات العربية المتحدة والاتحاد الأوروبي في مختلف المجالات، إضافة إلى عدد من القضايا الإقليمية والدولية ذات الاهتمام المشترك.كما بحث الجانبان التطورات في منطقتي الشرق الأوسط وشرق المتوسط، وجهود تعزيز السلام والأمن في المنطقة، إضافة إلى خطر التطرف والإرهاب وضرورة التحرك الإقليمي والدولي الفاعل في التصدي له، وتعميق أسس الحوار والتسامح بين الشعوب بمختلف أديانها وثقافاتها.// انتهى //19:32ت م0202