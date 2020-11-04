الدمام 18 ربيع الأول 1442 هـ الموافق 04 نوفمبر 2020 م واساختتمت اليوم, فعاليات ملتقى المنشآت الصغيرة والمتوسطة 2020 الافتراضي الذي أقيم تحت عنوان "مستقبل التجارة الإلكترونية" برعاية صاحب السمو الملكي الأمير سعود بن نايف بن عبدالعزيز أمير المنطقة الشرقية.وأقيمت الجلسة الحوارية الأولى للملتقى بعنوان "المنافسة الرقمية لقطاع التجزئة" تناولت التنظيمات والتشريعات المتعلقة بالتجارة الالكترونية، وأهمية الكفاءات التقنية بوصفها حجر الأساس لعمل التجارة الإلكترونية، والمطالبة بتسريع سن التشريعات والتنظيمات لمواكبة التسارع الذي تشهده نسب النمو في القطاع.وتطرقت الجلسة الثانية التي جاءت بعنوان الاقتصاد المستقبلي وتحقيق رؤية المملكة 2030"، إلى التجارة الإلكترونية بوصفها تجارة المستقبل، وجهود وزارة الاتصالات وتقنية المعلومات في تمتين بنية الاقتصاد الرقمي، وزيادة جاهزية المجتمع، وبناء القدرات الرقمية، وتنمية القدرات الرقمية من خلال ثلاثة قنوات رئيسة: (مهارات المستقبل ، رفع الوعي الرقمي ، تمكين المرأة في قطاع الاتصالات وتقنية المعلومات), إذ تأتي المملكة الآن ضمن العشر دول الأكثر سرعة في تقديم خدمة الإنترنت.كما استعرضت الجلسة مجموعة البرامج التي تطلقها الهيئة العامة للمنشآت الصغيرة والمتوسطة لأجل تحفيز المنشآت نحو التجارة الإلكترونية منها: (برنامج طموح للتجارة الإلكترونية ، برنامج تحويل الشركات المتوسطة الى التجارة الإلكترونية).فيما حملت الجلسة الثالثة "الحلول اللوجستية للتجارة الالكترونية في المملكة", حيث استعرضت الهيئة العامة للجمارك جهودها في التحول الإلكتروني الذي اختصر العديد من الإجراءات ووفر الوقت والجهد، حيث أصبحت جميع التعاملات مع الجهات ذات العلاقة مربوطة في منصة فسح.كما تناولت مؤسسة البريد السعودي مرحلة التحول الكبيرة لرفع مستوى الإمكانات في خدمة القطاع اللوجستي، والبدء في عملية التطوير في نقل المواد والدعم اللوجستي بما فيها التجارة الإلكترونية.// انتهى //19:44ت م0204