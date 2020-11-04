بيش 18 ربيع الأول 1442 هـ الموافق 04 نوفمبر 2020 م واستفقد محافظ بيش حسن بن عبد الله أبو شرحة اليوم، عدداً من المشروعات والمجمعات التعليمية التابعة لمكتب تعليم بيش التابع لإدارة تعليم صبيا، وذلك في إطار الجولات التفقدية التي تشمل مختلف المرافق والمشروعات التنموية.وشملت الجولة عدداً من المشروعات، منها مشروع مدرسة المنزلة الذي سيتم من خلاله الاستغناء عن عدد من المباني المستأجرة، إضافة إلى ثلاثة مشاريع تعليمية جاري تنفيذها بقيمة إجمالية تبلغ أكثر من 50 مليون ريال وتشمل مجمع بيش، ومجمع الشريعة للبنين، ومجمع الشريعة بنات، التي ستسهم مستقبلا في الاستغناء عن عشرة مدارس، ويستفيد منها 1950 طالباً وطالبة.كما اطلع المحافظ على إيجاز عن الحالة العامة لمنصة مدرستي بالمكتب، وبعض المبادرات للمدارس ومكتب التعليم لتوفير الأجهزة اللوحية لحوالي ٢٠٠ طالب وطالبة.وأكد المحافظ أهمية توفر المباني التعليمية الحكومية المتكاملة، لما تمثله من ركيزة مهمة في الأداء التعليمي والتربوي من خلال قدرتها على الوفاء بمتطلبات العملية التعليمية الناجحة.// انتهى //19:49ت م0205