ظهران الجنوب 18ربيع الأول 1442 هـ الموافق 04 نوفمبر 2020 م واسعقد المجلس البلدي لبلدية ظهران الجنوب اليوم جلسته رقم 74 برئاسة عوض الوادعي, وبحضور أعضاء المجلس.وناقش الاجتماع تقارير لجنة المشاريع حول نسبة الإنجاز والكفاءة في التنفيذ في المشاريع الجاري تنفيذها، وأوصى بضرورة عقد اجتماعات دورية مع المقاولين ،وحثهم على سرعة الإنجاز والإتقان.مما يذكر أن عدد المشاريع الجاري تنفيذها تبلغ 12 مشروعا تبلغ قيمتها الإجمالية أكثر من 80 مليون ريال.// انتهى //19:59ت م0207