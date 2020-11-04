الطوال ١٨ ربيع الأول ١٤٤٢ الموافق ٤ نوفمبر ٢٠٢٠ م واسعقد المجلس البلدي لبلدية محافظة الطوال اليوم، جلسته العاديه الـ ٧١ برئاسة عبدالله حُمَّدي، وحضور أعضاء المجلس.وجرى خلال الاجتماع مناقشة محضر الجولة الميدانية الثالثة لعدد من القرى التابعة للمحافظة، وأوصى بعمل بيان يتم الفصل فيه بين احتياج هذه القُرى لبعض المشاريع، وحاجتها للصيانة العاجلة للسفلتة والإنارة وردم الحفريات ومعالجة تجمعات مياه الأمطار في حدود الإمكانات المتاحة.كما ناقش المجلس، مشروعات التشغيل والصيانة للعام المالي ٢٠٢٠م، واستمرار العمل ببيان أولويات المشاريع.// انتهى //20:00ت م0208