الرياض 18 ربيع الأول 1442 هـ الموافق 04 نوفمبر 2020 م واساختتمت اليوم منافسات الجولة الثالثة من دوري الأمير محمد بن سلمان لأندية الدرجة الأولى لكرة القدم بـ 5 مباريات ، حيث تعادل فريق الجبلين مع ضيفه النهضة بنتيجة 0-0، ليرتفع رصيد الجبلين إلى 7 نقاط بالمركز الثاني كما زاد النهضة رصيده 5 نقاط بالمركز السابع.وخسر عرعر من ضيفه الشعلة بنتيجة 3-2، ليبقى رصيد عرعر دون نقاط بالمركز الـ 18، بينما رفع الشعلة رصيده إلى 4 نقاط بالمركز الـ 12، فيما فاز فريق نجران على ضيفه فريق الكوكب بنتيجة 3 - 1 ليرفع نجران رصيده إلى 4 نقاط بالمركز الـ 11، بينما تجمد رصيد الكوكب عند 6 نقاط بالمركز السادس.وتغلب فريق الحزم على مضيفه فريق الخليج بنتيجة 2-4 ليصبح رصيد الحزم 9 نقاط بالمركز الأول، فيما تجمد رصيد الخليج عند 6 نقاط بالمركز الخامس، وفي آخر مباريات الجولة تغلب الدرعية على فريق البكيرية بنتيجة 2-0 ليصبح الدرعية بـ 5 نقاط في المركز السابع، فيما تجمد رصيد البكيرية عند رصيده السابق بنقطة واحدة بالمركز الـ 16.وكانت منافسات الجولة انطلقت أمس بإقامة 5 مباريات ، شهدت فوز الفيحاء على الجيل 1-0، وتغلب هجر على الطائي 0-2 ، فيما كسب العدالة مضيفه فريق النجوم بنتيجة 1-3، وتعادل الثقبة مع ضيفه أحد بنتيجة 2-2، وانتصار الساحل على جدة بنتيجة 3-2.// انتهى //20:35ت م0209