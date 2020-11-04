الدرب 18 ربيع الأول 1442 هـ الموافق 04 نوفمبر 2020 م واسوقف رئيس بلدية محافظة الدرب المهندس عبدالمجيد مذكور ، ميدانياً اليوم ، على المشروعات الرياضية التابعة للبلدية ، والبالغة تكلفتها بأكثر من 7 ملايين ريال .وتضمنت الجولة زيارة الملاعب الرياضية التي نُفذت وعددها ستة ملاعب توزعت على مراكز الحضاري و عتود و ريم ، وحي بحرة والقائم الأعلى و رملان ، حيث جُهزت بالعشب الصناعي والتخطيط مع توفير كافة الاحتياجات ، وذلك في الأجزاء المخصصة لمنطقة الألعاب، بعيداً عن المناطق المخصصة للجلسات .واطلع المهندس مذكور على سير العمل ونسبة الإنجاز بمشروع الصالة الرياضية ، مستمعاً لشرح عن المشروع الذي انتهت مرحلته الأولى، ويقام على مساحه 3600 متر مربع ، ويضم مساحات مفتوحة لممارسة الأنشطة الرياضة ، ومسبح ، ودورات مياه .وأوضح رئيس بلدية المحافظة ، أن هذه المشاريع الرياضية تأتي استكمالاً لجهود البلدية للاستفادة من طاقات الشباب في ممارسة الرياضة ، وحرصها لإيجاد المتنفس الرياضي في جميع أحياء مدينة الدرب ، مبيناً أن البلدية تعمل جاهدة لتطوير وتنوع مشروعاتها البلدية بالمحافظة والقرى التابعة لها .// انتهى //21:04ت م0214