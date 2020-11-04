حائل 18 ربيع الأول 1442 هـ الموافق 04 نوفمبر 2020 م واسنفذت الإدارة العامة للتعليم بمنطقة حائل ممثلة بإدارة التدريب والابتعاث "بنين" مشروع التطوير المهني للقيادات المدرسية (المرحلة الرابعة) المتضمنة للحقائب التدريبية ، التي استهدفت 26 متدرباً من القيادات المدرسية .ويهدف البرنامج التدريبي الذي قدمه مشرف إدارة التدريب والابتعاث بتعليم حائل هذال ليل الشمري تمكين القيادات المدرسية من امتلاك المهارات الأساسية في قيادة العملية التعليمية ، وتحقيق التنمية المهنية المستدامة في مجال تطوير القيادات المدرسية ، بما ينعكس إيجاباً على نواتج التعلم ، وذلك تماشياً مع رؤية المملكة 2030 في أهمية تنمية الموارد البشرية والتأهيل المستمر.// انتهى //21:04ت م0215