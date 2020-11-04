عام / تعليم حائل ينفذ مشروع التطوير المهني للقيادات المدرسية
الأربعاء 1442/3/18 هـ الموافق 2020/11/04 م واس
حائل 18 ربيع الأول 1442 هـ الموافق 04 نوفمبر 2020 م واس
نفذت الإدارة العامة للتعليم بمنطقة حائل ممثلة بإدارة التدريب والابتعاث "بنين" مشروع التطوير المهني للقيادات المدرسية (المرحلة الرابعة) المتضمنة للحقائب التدريبية ، التي استهدفت 26 متدرباً من القيادات المدرسية .
ويهدف البرنامج التدريبي الذي قدمه مشرف إدارة التدريب والابتعاث بتعليم حائل هذال ليل الشمري تمكين القيادات المدرسية من امتلاك المهارات الأساسية في قيادة العملية التعليمية ، وتحقيق التنمية المهنية المستدامة في مجال تطوير القيادات المدرسية ، بما ينعكس إيجاباً على نواتج التعلم ، وذلك تماشياً مع رؤية المملكة 2030 في أهمية تنمية الموارد البشرية والتأهيل المستمر.
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21:04ت م
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