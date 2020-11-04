الرياض 18 ربيع الأول 1442 هـ الموافق 04 نوفمبر 2020 م واسنظم مركز التنمية الاجتماعية بمحافظة الافلاج التابع لفرع وزارة الموارد البشرية والتنمية الاجتماعية بمنطقة الرياض خلال الشهر الحالي لقاءين تعريفيين عن دور المركز في تحفيز العمل التعاوني والتطوعي بحضور مسؤولي المركز وعدد من المهتمين بالشأن الاجتماعي والتطوعي وبعض القيادات النسائية في المحافظة.وتضمن اللقاء الأول عرض لبعض التجارب الناجحة للجمعيات التعاونية في المملكة، ليناقش اللقاء بعد ذلك الخطط والمقترحات التي من شأنها لرفع ثقافة العمل التعاوني بين أفراد المجتمع من خلال عقد الورش التوعوية بالتعاون مع مختلف القطاعات ذات العلاقة ، فيما تناول في اللقاء الثاني "قيادات" التعريف بدور المركز في الإشراف على الجهات الأهلية ولجان التنمية وتوضيح الطرق الحديثة في تخطيط وتنفيذ البرامج في هذه الجهات مع التأكيد على أهمية العمل التطوعي ومناقشة بعض التحديات في تسجيل الفرص التطوعية واستقطاب المتطوعين.يذكر أن مركز التنمية الاجتماعية في محافظة الأفلاج يشرف على 28 جهة أهلية، ويحرص هذه اللقاءات ضمن البرامج التي يقدمها لتطوير وتمكين العمل في القطاع غير الربحي في المحافظة وفق رؤية المملكة 2030 .// انتهى //21:10ت م0216