تبوك 18 ربيع الأول 1442 هـ الموافق 04 نوفمبر 2020 م واسرأس محافظ البدع إبراهيم بن عبدالرحمن النفيسة اليوم المجلس المحلي الثاني لعام 1442هـ ، وذلك بقاعة الاجتماعات بالمحافظة .وأكد النفيسة خلال الاجتماع، على أهمية الالتزام بالتعليمات الصادرة من الجهات الصحية، والحرص على توعية المجتمع بها ومساندة جهود الكوادر الصحية باتباع هذه التعليمات.وناقش المجتمعون العديد من الموضوعات المدرجة على جدول الأعمال والخدمات التي تخص المحافظة والمراكز التابعة لها.وفي الختام شكر المحافظ مديري الإدارات وأعضاء المجلس على حضورهم واهتمامهم وتفاعلهم لتطوير المحافظة .// انتهى //21:11ت م0217