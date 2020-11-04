حائل 18 ربيع الأول 1442 هـ الموافق 04 نوفمبر 2020 م واستفقد مدير عام التعليم بمنطقة حائل الدكتور منذر بن عبدالله البليهد اليوم مكتب التعليم بمحافظة الحائط وعدداً من المدارس ، بهدف الوقوف على العملية التعليمية ومتابعة تنفيذ الحصص الدراسية عبر منصة مدرستي ، يرافقه المساعد للشؤون التعليمية يحيى بن صالح العماري.واطلع الدكتور البليهد على سير العمل والبرامج والخطط المنفذة في خدمة الطلاب والطالبات، وكذلك مراحل استجابة الطلاب والمعلمين وأولياء الأمور في التعامل مع التعليم عن بعد من خلال عرض مرئي، و عرض نماذج للحصص الافتراضية عبر المنصة.من جهة أخر التقى مدير عام التعليم بالمنطقة بمحافظ الحائط محمد بن مطلق القنون ، وبحثا سبل التعاون المشترك لخدمة الطلاب والطالبات وأبناء المنطقة، والتكامل بين المؤسسات الحكومية للرقي بالمستوى التعليمي.// انتهى //21:12ت م0218