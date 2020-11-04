الرياض 18 ربيع الأول 1442 هـ الموافق 04 نوفمبر 2020 م واساختتم معالي نائب وزير النقل لشؤون الطرق المهندس بدر بن عبد الله الدلامي جولته الميدانية على عدة مقاطع تجريبية ضمن دراسات بحثية يقوم بها مركز الابتكار والجودة لتطوير جودة مواد الإنشاء وأساليب التصميم والارتقاء بأداء شبكة الطرق، والتحكم بتكاليف التنفيذ والصيانة.واطلع معاليه على المقاطع التجريبية الخاصة بدراسة تطوير خلطات أسفلتية على الساخن، تستخدم لتنفيذ طبقات رقيقة من المعالجات السطحية ضمن أعمال صيانة الطرق، ومقارنة أداء هذه الخلطات المطورة مع خلطة الرمل الساخن )المستخدمة حالياً)، وتأتي هذه الدراسة ضمن خطة الوزارة لتقييم أداء طبقات المعالجات الأسفلتية السطحية لشبكة الطرق، وبما يضمن تحقيق المعايير القياسية والعالمية وعوامل السلامة والتحكم بتكاليف أعمال الصيانة.وتابع معاليه أداء المقاطع التجريبية الخاصة بدراسة "صنف البيتومين وتقييم أداء الخلطات الأسفلتية ضمن نظام السوبربيف ومارشال"، والتي تهدف إلى تقييم أداء طبقات الرصف المصممة بنظام السوبربيف ومارشال والمتضمنة أنواعاً متعددة من المحسنات البيتومينية ومقارنتها مع الأداء المستهدف لشبكة الطرق، بما يضمن تحقيق أعلى المعايير القياسية والعالمية، حيث جرى تنفيذ ثمانية مقاطع تجريبية ضمن مسار الشاحنات بطريق الرياض/ القصيم بعدة متغيرات، شملت أساليب التصميم (مارشال السوبر بريف)، وسماكة طبقات السفلتة، وصنف البيتومين المستخدم (محسن – خام).ووقف معالي نائب وزير النقل على مقاطع تجريبية ضمن دراسة "تقييم أداء وانعكاسية دهانات الطرق المتضمنة أنواع مختلفة من الحبيبات الزجاجية ومنفذة بأساليب متنوعة " حيث تم تنفيذ ستة مقاطع لكل من الدهانات البيضاء والصفراء باستخدام حبيبات زجاجية متنوعة وأساليب تنفيذ متنوعة طبقا لمواصفات وزارة النقل والمواصفات الأوربية ومواصفات الأشتو الأمريكي، ويتم متابعة وتقييم أداء هذة المقاطع وقياس الانعكاسية مع مرور الوقت، كما يتم تقييم عملية غسيل الدهان علي قياسات الانعكاسية وتأتي هذه الدراسات بهدف المساهمة في رفع مستوى السلامة على شبكة الطرق.وكانت الدراسة الرابعة التي اطلع عليها معاليه عبارة عن "اختبار وتقييم مقاطع أسفلتية تجريبية باستخدام جهاز محاكاة الأحمال المرورية الثقيل" (HVS)، التي تهدف في مقامها الأول إلى تقييم القدرة الإنشائية المنفذة في الطرق الزراعية، وتقييم الخلطات الأسفلتية الساخنة بمختلف أنواعها، وأخيراً تقييم تأثير حمل المحور القياسي (9طن) مقابل المحور المطبق في مواصفات وزارة النقل في السعودية وهو (13طناً).رافقه خلال الجولة كل من سعادة مستشار معالي الوزير المهندس هذلول الهذلول، وسعادة وكيل الوزارة لإنشاء الطرق المهندس عبدالله السليمان، وسعادة وكيل الوزارة للتشغيل والصيانة المهندس طارق الشامين وسعادة مدير عام مركز الابتكار والجودة والبيئة المهندس العباس الحازمي.يذكر أن هذه الجولة تأتي في إطار حرص معاليه على الاطلاع على آخر ما توصلت إليه الدراسات البحثية ضمن سعي الوزارة لاستخدام كافة السبل التي من شأنها تعزيز مستوى السلامة والجودة على كافة الطرق التابعة لها، تعزيزًا لكفاءة التشغيل والأداء وتقديم خدمات فعالة للمستفيدين، تحقيقًا لأهداف ومبادرات رؤية المملكة 2030م .// انتهى //21:23ت م0219