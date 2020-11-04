عمّان 18 ربيع الأول 1442 هـ الموافق 4 نوفمبر 2020 م واسبحث وزير الخارجية الأردني أيمن الصفدي في اتصال هاتفي اليوم، مع وزيرة التجارة الدولية والتعاون الإنمائي الهولندية سيغريد كاغ سبل تعزيز وتطوير العلاقات الثنائية بين البلدين والمستجدات الإقليمية.وأكد الوزيران استمرار العمل والتنسيق المشترك في المجالات كافة وفي سياق العلاقات الثنائية بين البلدين ، والتضامن في مواجهة جائحة فيروس كورونا المستجد والتحديات الاقتصادية الناجمة عن الإجراءات المتخذة لمواجهتها.كما بحث الوزيران التطورات الإقليمية وفي مقدمتها القضية الفلسطينية ، والجهود المبذولة لضمان توفير الدعم اللازم لوكالة الأمم المتحدة لتشغيل وإغاثة اللاجئين (الأونروا) لتمكينها من الاستمرار في تقديم خدماتها الحيوية للاجئين الفلسطينيين.// انتهى //22:04ت م0223