عام / المغرب تسجل 5745 إصابة بفيروس كورونا
الأربعاء 1442/3/18 هـ الموافق 2020/11/04 م واس
الرباط 18 ربيع الأول 1442 هـ الموافق 4 نوفمبر 2020 م واس
سجلت المغرب 5745 إصابة جديدة بفيروس كورونا المستجد (كوفيد 19) ، ليصل عدد المصابين منذ بدء الجائحة فيها إلى 235 ألفاً و 310 حالات، فيما ارتفع عدد الوفيات إلى 82 حالةً ليصل عدد الوفيات إلى 3982 .
وقالت وزارة الصحة المغربية اليوم: إن حالات الشفاء وصلت إلى 193 ألفاً و886 ، مشيرةً إلى أن عدد الحالات الموجودة حالياً في طور العلاج هو 37 ألفاً و442.
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22:19ت م
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