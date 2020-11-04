الرباط 18 ربيع الأول 1442 هـ الموافق 4 نوفمبر 2020 م واسسجلت المغرب 5745 إصابة جديدة بفيروس كورونا المستجد (كوفيد 19) ، ليصل عدد المصابين منذ بدء الجائحة فيها إلى 235 ألفاً و 310 حالات، فيما ارتفع عدد الوفيات إلى 82 حالةً ليصل عدد الوفيات إلى 3982 .وقالت وزارة الصحة المغربية اليوم: إن حالات الشفاء وصلت إلى 193 ألفاً و886 ، مشيرةً إلى أن عدد الحالات الموجودة حالياً في طور العلاج هو 37 ألفاً و442.// انتهى //22:19ت م0226