عواصم 18 ربيع الأول 1442 هـ الموافق 4 نوفمبر 2020 م واسحققت الأسهم الأوروبية مكاسب ملموسة خلال تعاملات اليوم، بفضل البداية القوية للأسهم الأمريكية، وارتفاع أغلب البورصات الآسيوية رغم الغموض الذي يحيط بنتائج انتخابات الرئاسة الأمريكية.وكانت الأسهم الأوروبية قد استهلت تعاملاتها على تراجع حاد ثم استردت خسائرها لينهي مؤشر ستوكس 50 للأسهم الأوروبية الممتازة تعاملاته، بارتفاع يزيد عن 2% غلى 07ر3161 نقطة. كما حققت أغلب بورصات آسيا والمحيط الهادئ مكاسب كبيرة.وفي حين ارتفع مؤشر داكس الرئيس لبورصة فرانكفورت الألمانية بنسبة 95ر1% في ختام التعاملات، ارتفع مؤشر كاك40 للأسهم الفرنسية بنسبة 44ر2 % ومؤشر إف.تي.إس.إي 100 لبورصة لندن بنسبة 67ر1 %.وسجلت بورصات الأسهم في منطقة آسيا والمحيط الهادئ مكاسب بسيطة في ختام تعاملاته صباح اليوم بعد تذبذب أدائها خلال التعاملات الصباحية، في حين يترقب المستثمرون نتائج الانتخابات الرئاسية الأمريكية.// انتهى //22:19ت م0227