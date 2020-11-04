جيزان 18 ربيع الأول 1442 هـ الموافق 04 نوفمبر 2020 م واسنفذت أمانة منطقة جازان والبلديات المرتبطة بها خلال الأسبوع الماضي 2393 جولة ميدانية رقابية على المولات والأسواق والمطاعم والمقاهي والمحال التجارية، وذلك ضمن الجهود والأعمال التي تقدمها الأمانة وبلديات المنطقة للحد من انتشار فيروس كورونا.وأوضح أمين منطقة جازان نايف بن سعيدان، أن الفرق الرقابية رصدت 172 محلًا تجاريًا مخالفًا للاشتراطات خلال الجولات الميدانية التي نفذتها أمانة وبلديات المنطقة لمنع انتشار الفيروس، حيث جرى تطبيق الإجراءات النظامية بحق المخالفين .وأكد ابن سعيدان ضرورة الالتزام بالإجراءات الاحترازية والتدابير الوقائية المبلغة من قبل وزارة الشؤون البلدية والقروية والجهات المختصة، وتطبيق البروتوكولات الوقائية المعتمدة، مشددًا على أن الأمانة لن تتهاون في تطبيق الأنظمة والتعليمات والعقوبات بحق أي منشأة مخالفة ، داعياً المواطنين والمقيمين إلى الاتصال بمركز البلاغات الموحد على الرقم "940" أو عبر تطبيق "بلدي" المتوفر في متاجر الأجهزة الذكية في حال وجود ملاحظات أو مخالفات لتطبيق احترازات كورونا وفقاً للأنظمة والتعليمات.// انتهى //22:40ت م0232