جدة 18 ربيع الأول 1442 هـ الموافق 04 نوفمبر 2020 م واستنطلق بعد غد منافسات ملتقى المملكة الأول المفتوح لاختراق الضاحية لجميع الدرجات على امتداد الواجهة البحرية لمحافظة الليث جنوب منطقة مكة المكرمة، ضمن أنشطة الاتحاد السعودي لألعاب القوى، وبمشاركة 606 لاعبين في مختلف الدرجات ، يمثلون 41 نادياً.وبين رئيس مجلس إدارة نادي الليث رئيس اللجنة المنظمة للملتقى عبدالله البصراوي ، أن الأندية المشاركة في ملتقى المملكة الأول لاختراق الضاحية هي: الهلال، المجد، الوطني، الأهلي، المصيف، النصر، الوشم، الوطن، الوادي الأخضر، الفيصلي، الليث، مضر، قلوة، التهامي، حبونة، الاتحاد، جدة، جرش، مسافات، مسافات مكة، الشباب، أحد، طبرجل، وج، الهدى، رأس تنورة، مصدة، نجران، أبها، الأخدود، التسامح، الثقبة، الخليج، الزيتون، الصفا، العدالة، العلا، الفاروق، الفرسان، عكاظ، ونادي الأغر.وأكد البصرواي على اكتمال الاستعدادات والتجهيزات لانطلاق هذا الملتقى الذي يأتي ضمن برامج الاتحاد السعودي لألعاب القوى للموسم الحالي ، متوقعاً أن يحظى الملتقى بإقبال متميز من محبي هذه الرياضة ، مرحّباً في الوقت ذاته بجميع المشاركين في ملتقى اختراق الضاحية ، عاداً إقامة الملتقى للمرة الأولى في محافظة الليث فرصة لشباب المحافظة للالتقاء بشباب المملكة من جميع المناطق.// انتهى //22:41ت م0234